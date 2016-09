Duši all käimine on küll üsna igapäevane tegevus, kuid võib olla tervisele üsna ohtlik, seet dušiotsikud on sageli mustad ja piserdavad koos veega kehale ka baktereid. See aga võib olla kopsuhaiguste sagenemise üks põhjuseid.

Tegelikult on bakteriterikkaid dušiotsikuid mitme haiguse levitajaks peetud läbi aegade, kirjutab Genius Beauty. Näiteks võib just duši all käimise tõttu haigestuda rindkere- või kopsupõletikku, sest nende haiguste bakterid võivad reaalselt läbi dušiotsiku koos veega alla tulla.

Bakteritega saastatud vee näkku jooksmine tähendab ka seda, et pesija hingab üsna kindlalt mitmed bakterid sisse ning tulemuseks võib olla immuunsüsteemi nõrgenemine ning haigestumine. Nõrga immuunsüsteemiga inimestele võib see kaasa tuua hingamisraskusi, köha, väsimust ning mitmeid kopsudega seotud probleeme.

Seega on oma tervise nimel mõistlik dušiotsikut regulaarselt puhastada või vahetada.