Suur oli Leicester City pallurite rõõm, kui igale mängijale kingiti Inglismaa kõrgliiga võidu puhul klubi juhatuse esimehe Vichai Srivaddhanaprabha poolt tuttuus BMW I8. Nüüd seistakse probleemi ees: kõik autod on ühesugust sinist värvi, et pallurid ei tuvastagi neid ära!

Esimees kulutas 19 uue BMW i8 ostmiseks 2,35 miljonit eurot. Autost jäid ilma N'Golo Kante, Yohan Benalouane, Andrej Kramaric ja Joe Dodoo, kes on nüüdseks klubi vahetanud. Ometi tekkis masinatega probleem.

"Autod olid armas žest, aga neid oli 19. Pärast treeningut tekitas see palju peavalu, sest kõik tahtsid koju sõita, aga ei tuvastanud oma õiget masinat ära," rääkis üks lähedane allikas The Sunile.

Nõnda on vähemalt seitse pallurit, kelle seas Kairo Mitchell, Wes Morgan, Danny Simpson ja Jeffrey Schluppand Riyad Mahrez, oma masinate värvi vahetanud.

Leicester City footballer @KairoM_9 with his new Merc from Ascot. Thanks for your business Kairo. Enjoy your car pic.twitter.com/LkzuGUctJq