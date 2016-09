Külm dušš on tavamõistes piinamine, miski, mida tuleb taluda sõjaväelaagrites või vanglas. Kui ühes "Seinfeldi" episoodis soovitatakse George Costanzale külma dušši, ütleb ta, et need on "psühhootikutele". Pagan, ainuüksi termin "külm dušš" on sünonüüm terminiga "seksuaalsust tappev".

Hoolimata sellest kõigest on olemas väike kuid entusiastlik selliste inimeste liikumine, kes ülistavad külmade duššide kasulikkust ja neil on selle tõestuseks ette näidata ka ehtsate teadusuuringute tulemusi. Veel on leitud, et jäine vesi aitab kaotada kaalu ja parandab naha seisukorda. Lisaks on tõestusmaterjali selle kohta, et külm dušš võib olla hea ka sinu vaimsele tervisele.

Ühe ajakirjas Medical Hypotheses avaldatud uurimuse kohaselt võib külma dušši kasutada depressiooni ravimiseks.

Külm hommikune dušš aitab tõsta tööviljakust, idee seisneb selles, et kui kohe esimesena asjana võitled väljakutsega, siis häälestab see sind terveks päevaks edu lainele.

Ja siiski, iroonilisel moel veenab kogu see tõestusmaterjal mind ühes asjad: kuum dušš on fantastiline. Mõtlen nii: kuidas teisiti selgitada asjaolu, et peaaegu kõik käivad kuuma duši all, kuigi on olemas mägede kaupa tõendeid külma duši imeliste mõjude kohta?

Olen terve elu tegelenud kuuma duši pakutavate hüvede testimisega ja niisiis tean, et need on suurepärased. Oli saabunud aeg uurida, mida on pakkuda külmal dušil, seega otsustasin võtta ühe sellise igal hommikul ühe nädala jooksul. Kui täpne olla, siis võtsin kaks minutit külma dušši ja seejärel väga lühidalt (umbes 30 sekundit) normaalset. Juhtus järgnevat.

1. Muutusin hüper-keskendunuks

Esimese külma duši ajal hakkasin peas 120 sekundit lugema, aga jäise vee juga viis mind kiiresti neilt rööbastelt kõrvale. Kui kuum dušš suigutab mind sügava mõtlemise seisundisse, siis külm haaras mu ajul kraest ning viskas selle jäätuvasse järve.

Kui lähed külma duši alla, siis on võimatu mõelda muule kui "ma olen külma duši all". Esimesed umbes 15 sekundit tunduvad seepärast nagu terve igavik.

Aga kui sa ühel hetkel lepid tõdemusega, et sind uhatakse üle jäise veega, siis hakkab juhtuma midagi huvitavat. Mina hakkasin keskenduma mõnedele väga elementaarsetele inimlikele omadustele.

Mu õlad on üles lükkunud, kas nad peavadki nii olema? Lõdvestasin õlgu, sirutades pinges lihaseid. Hingan kõvasti ja kiiresti. Kas see on vajalik? Mu õhuahmimised muutusid sügavamaks ja aeglustusid. Muutusin rahulikuks – külmaks, kuid rahulikuks.

2. Sain motiveerituks

Kui hinnanguliselt oli 2 minutit möödunud, keerasin vee kinni ja asusin oma päevaks ettevalmistusi tegema. Ja kui ma ütlen "ettevalmistusi tegema", siis tõsiselt.

Istusin maha ja hommikusöögi ajal tegin valmis oma päevaste tegemiste nimekirja. Tundsin end suurepäraselt. Tundsin end produktiivselt. Võttis vaid 2 minutit ja ma olingi juba külma duši mõjude uskuja.

3. Pidin tõsiselt koondama oma tahtejõudu.

Järgmisel päeval läks umbes samamoodi, aga märkasin, et sedakorda oli kartust duši alla hüpata rohkem. See trend jäi püsima ka järgnevatel hommikutel.

Kui ma teadsin, kui suurepärast enesetunnet see tekitab, siis miks ei viskunud ma meeleldi jäise joa alla? See kogemus meenutas mulle üht vana ütlust, sellist, mida on omistatud erinevatele kirjanikele: "Ma ei naudi kirjutamist. Ma naudin kirjutatud saamist."

Mulle ei meeldi võtta külma dušši, mulle meeldib see, millist tunnet tekitab dušš minus selleks ajaks, kui olen ära kuivanud.

See nädal läks edukalt ja olen endale lubanud, et jätkan hommikuti külma duši all käimist. Siiski ei saa see olema lihtne.