FBI vaatluspost kannab keskusele ette: "Venelased jõudsid Kuule!"

"Mis siis, las olla."

"Mis tähendab las olla? Venelased hakkasid Kuud üle värvima!"

"Pole hullu, las värvivad."

"Aga venelased värvivad Kuu punaseks!!!"

"Mis siis ikka, kui punaseks, siis punaseks."

"Venelastel on juba pool Kuud punaseks värvitud!"

"No, las teevad teise poole ka."

"See on meie häving, venelased värvisid terve Kuu punaseks ja pöörduvad tagasi." - "No nii, saatke meie poisid valge värviga peale, las kirjutavad sinna Coca-Cola!"