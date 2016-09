EIle hilisõhtul lõppenud Itaalia ja Prantsusmaa jalgpallikoondiste sõprusmängus tehti ajalugu, kui esimest korda kasutati rahvusvahelises kohtumises videokohtunikke. Prantsusmaa võitis matši 3:1.

Juba märtsis andis rahvusvaheline jalgpallireeglite nõukogu (IFAB) toonasel istungil rohelise tule 94 muudatusele jalgpallireeglites, mis hakkasid kehtima selle aasta 1. juunil. Ühe muudatusena oli kavas ka videokohtunike kasutamine, kelle eesmärk pole tagada iga langetatud otsuse õigsus, vaid abistada väljakukohtunikku neljas võtmeolukorras: värava (mitte)lugemine, penalti (mitte)andmine, punane kaart ja mängija tuvastamine, et vältida vale palluri karistamist.

Great premiere for FIFA Video Assistant Referees in the friendly match Italy - France. We wrote football history

Seni oli muudatust katsetatud vaid USA tugevuselt kolmandas jalgpalliliigas, kuid nüüd tehti asi rahvusvaheliseks. Kahte lisakohtunikku läkski juba Prantsusmaa - Itaalia kohtumises vaja: itaallased apelleerisid Layvin Kurzawa kastis tehtud käemängu tõttu penaltile, kuid videokordus seda ei tuvastanud. Prantslased võitsid kohtumise 3:1.

