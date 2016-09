Viimsi koduaias õitsevad vaatamata sügise peatsele saabumisele nii rododendroni- kui magnooliapõõsad, mille õige õitsemisaeg on varakevadel. Tallinna kesklinnas Hariduse tänaval on õites sirel.



Alles paar nädalat tagasi oli Pirita-Kosel kasvava pihlaka erkpunaste marjakobarate vahel õitsemas lumivalged õiekobarad.

Tallinna botaanikaaia avamaakollektsioonide osakonna juhataja Olev Abner ütles, et sügisese õitsemise taga ilmselt suvelõpul pikalt kestnud vihmad. „Taim on läbinud edukalt oma sellesuvise arengutsükli ning tunneb, et võiks seda korrata. Kui sügisepoolne suvi on piisavalt niiske, võivad taimed uuesti õitseda ja kasvatada isegi veelkord uued lisavõsud,“ andis ta ka Viimsi rododendronikasvatajale lootust, et praegu õitsejatel võib isegi uusi pungi oodata. „Sellise sajuhulga juures võib leida isegi tammedelt ja künnapuudelt uusi lehti ning uusi võsusid ajab hea meelega ka kuusk.“

Abner lisas, et tema hiljutine jalutuskäik Maarjamäel näitas, et käes on justkui uus kevad – kõrrelised tolmlevad ja kasvatavad uusi varsi. „Metsülased õitsevad hooga ja tavapäraselt juunikuist pilti oli eelkõige näha taimede juures, mis kasvavad looduslikult kuival kasvukohal,“ lausus botaanik.