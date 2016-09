Presidendikandidaadi otsustamiseks koosolekule kogunenud Reformierakonna juhatuse ja riigikogu fraktsiooni liikmed said suud puhtaks rääkida. Nende hulgas ka juhatuse liige, presidendikandidaat Siim Kallase pooldaja Rein Lang, kes kasutas kohalviibinute sõnul oma üsna värvikas sõnavõtus võimalust ironiseerida välisminister Marina Kaljuranna koti, naaritsakasuka ja koerte üle.

Lang heitis ka ette, et Kaljurand pole Reformierakonna liige. Kohalviibinute ütles mees muuhulgas, et helistas eelmisel Kaljurannaleja ütles, et ära mine valitsusse, sest siis pole sul enam tagasiteed diplomaadiks. Lang olevat kohalviibinutele ka kinnitanud, et käis tõepoolest Hundisilmal. Juttu polevat aga olnud otseselt valitsuse vahetusest, vaid võimalikust koostööst.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.