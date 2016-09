"Und eriti polnud, sest ärevus ja ootus oli sees. Öösel ketrasin peas, et mida ma põnevat öelda võiks homse ilma kohta. Ei läinud nii nagu plaanisin, ma lootsin, et päike tuleb välja sellel ajal, kui ma ilma loen, aga ei tulnud," naeris ta.

Kuna ma olin esimest päeva eetris, siis Rait-Roland Veskemaa (produtsent, režissöör) oli esimesed kolm ilmateadet minu lähedal. Kuna ta oli ka suvel minu koolitamise juures, siis ta oli mulle hea ja kindel tugi. See andis julgust," räägib Sirle. "Õnneks läks esimene eeter päris hästi!"

"Terevisiooni" sattus Sirle riigi ilmateenistuses praktikal olles, kui sünoptik Taimi Paljak rääkis talle ilmateadustajakonkursist. "Elukaaslane ka julgustas, et ma ikka kandideeriks. Ma mõtlesin, et mis mul ikka kaotada on, ma lihtsalt proovin. Kui ei saa, siis ei saa, aga kui saan, on see huvitav kogemus ja annab enesekindlust juurde."