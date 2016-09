Proua Trump on andnud kohtusse Briti väljaande Daily Mail ja Ühendriikude blogija, kes vihjasid nagu olnudks Melania 90ndatel tegev seksiäris.

Daily Mail nimelt spekuleeris, et Melana ja Trump kohtusid tegelikkuses palju varem, kui praegu avalikkusele öeldud on, ning nende kohtumise ajal tegeles naine osalise tööajaga ametiga, mida tihti maailma vanimaks nimetatakse, avaldab BBC.

"Väljaanded levitasid kuulujuttu, mis on täielik vale ja kahjustasid sellega Melania Trumpi mainet," ütles naise advokaat Charles Harder. Kahju suuruseks hinnatakse 150 000 dollarit ja seda nüüd väljaannetelt ka kohtu kaudu nõutakse.

Melania (46) on sündinud Sloveenias ja kolis 90ndatel Ameerikasse, et modellina läbi lüüa. Aastal 2005 abiellus ta Donald Trumpiga. Daily Maily allikaks süüdistuste avaldamisel oli Sloveenia väljaanne Suzy, mis väitis, et modelliagentuuril oli ka kahtlasevõitu kõrvaläri.

Daily Mail ütles kohtuasja kohta , et nemad pole väitnudki, et naine seksiäris töötas. Nad lihtsalt juhtisid tähelepanu faktile, et sellised süüdistused on esitatud ja avaldasid arvamust, et need võivad Trumpi presidendikampaaniat mõjutada. Vastaku nad siis tõele või mitte.