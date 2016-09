Troopiline torm Hermine on muutunud orkaaniks. Ennustatakse, et täna öösel jõuab see Florida rannikule. Kuberner Rick Scott kuulutas välja eriolukorra.

8000 inimese suurune abivägi on valves, et orkaanis kannatanutele appi tõtata, võimud soovitavad varuda vett ja sööki vähemalt kolmeks päevaks.

Paljudes linnades on tänavad juba kaetud tuulemurtud okstega või veega. 70 000 kodu on elektrita. Rannikuäärsete linnade elanikele lisaks valmistab üleujutuste tõttu orkaan muret ka järjest enam sisemaale. Inimesed on hirmul ja palvetavad, et asi veel hullemaks ei läheks.