Eestit väisas sel suvel discsport.ee kutsel eksmaailmameister Avery Jenkins, kes korraldas siinsetele mängijatele mitu paaritunnist viskeseminari. "Aga ära minust väga kirjuta, keskendu ikka sellele, et discgolf on hea ja odav spordiala, mida saab harrastada igaüks," ütles ameeriklane pärast üht säärast Kalevi staadionil toimunud kolmetunnist õpetust, et ta kisaks hea meelega tervele maailmale, kui lihtne selle alaga tegeleda on.

Esimest korda võtsin discgolfi ketta kätte 2012 ja läbisin elu esimese raja kohe kolme löögi ehk par-iga. Siit saab alguse hiilgav sportlaskarjäär, olin veendunud. Neli aastat hiljem pean nentima, et kui annet pole, on lõpuks kasutud nii algaja õnn kui ka maailmameistri õpetussõnad.

Jenkins on pärit discgolfi kuldsest perekonnast – nii tema vanemad, õde kui ka õemees on mitmekordsed maailmameistrid. "Mina olen pere vaeslaps," muheles Avery, kel riiulil vaid 2009. aasta tšempionitrofee.

Aastatega kogutud tuntust ja kogemusi on mees otsustanud kasutada spordiala propageerimiseks ning nõnda käib mees Deep in the Game koolituste sarja raames mööda maailma ringi. Kokku on ta läbi mänginud ligi 900 rada Islandist Jaapanini. "Aga nii head treeningväljakut kui siin, polegi ma vist karjääri jooksul kohanud," osutas Jenkins käega Kalevi staadioni veel renoveerimata tribüünide vahel laiuva muruplatsi suunas.

See ongi mehe esimene soovitus kõigile, kes soovivad oma discgolfi oskusi parendada – leidke lahmakas lage ala ja hakake kettaid loopima. "Radade mängimine on tore tegevus, aga just kusagil staadionidel tehes järjest kümneid viskeid, õpid sa tundma, mida sinu erinevad kettad õhus teha tahavad. Ja kui teete trenni näiteks koos mõne sõbraga, siis võtke välja oma nutitelefonid ja filmige üksteist visete ajal – nõnda näete, kus on teie tehnikas nõrgad kohad," ütles Jenkins kolm tundi kestnud praktilise tunni lõpetuseks.

Avery Jenkinsi stiilinäide. (Alar Truu)

Kuidas profi soovitused päriselus rakenduvad? Otsus minna profimängijalt õpetussõnu saama sündis seetõttu, et suve esimesel mängul õnnestus saada kolleeg Mart Treialilt Nõmme metsades mitmekümne viske suurune koslep. Kuiva staadionitrenni pole tiheda töögraafiku tõttu õnnestunud küll teha, aga samasse naastes on siht siiski selge: kaotus vähenegu vähemalt poole võrra.

10 000 trennitundi

Esimene rada. Panen tii-alas sammud vastavalt Jenkinsi õpetustele paika, keeran randme veidi sisse, et ketta lendu sirgena hoida. Vise tuleb vastavalt juhendile: pead kehaga liigselt kaasa ei keera ja käsi liigub sirgelt üle rindkere, mitte ei tee tagurpidi kettaheitekaart. Ketas lahkub peost… Ja lendab vastu esimest puud.

Põrumine kordub teisel ja kolmandal rajal. Tänu saadud õpetussõnadele mõistan ma täpselt, miks visked rappa läksid, kuid tarkus kõrvade vahel ei tähenda, et ma suudaks hoida kätt nõnda kindlana, et vigu vältida. Neljandat korvi sihtides tunnen esimest korda kasu Jenkinsi õpetustest: väikese nurga all teele saadetud ketas teeb ilusti kaare ümber probleemse puu, ent Kalevi staadionil näidatud pikad visked jäävad Nõmmel vaid unistuseks.

18 rada läbi kannatuna paraneb mu tulemus lõpuks napi kahe viske võrra. Mis seal salata, masendav tulemus. Metsast väljudes kumavad kõrvus Jenkinsi sõnad: jah, pühapäevamängijana niisama metsas ketast loopimas käimine on tore, seltskondlik ja odav tegevus, ent lõpuks on discgolf ikkagi spordiala. "Ja nagu iga asjaga – sa pead need 10 000 tundi panustama," rõhutab Jenkins, et tippmängijaks saamiseks pole muud varianti kui harjutada, harjutada, harjutada!

Avery Jenkins (Alar Truu)

Kas panustatud aeg on ka vaeva väärt? Discgolf on spordialana juba üle 40 aasta vana, ent tõeliselt on see õitsele löönud alles sel sajandil. Alles kasvava spordina ei saa seega discgolf uhkustada veel rahamägedes suplemisega: augusti keskel tänavuseks maailmameistriks kroonitud Richard Wysocki teenis võidu eest 10 000 dollarit ehk 9000 eurot. MMil 27. kohaga leppima pidanud Jenkinsile laoti peopesale 460 eurot ja kokku on ta 17 profiaastaga teeninud auhinnaraha 200 000 euro ulatuses.

Teenistusele lisanduvad mõistagi kõikvõimalikud sponsorlepingud, ent Jenkins ei varja: "Miljoneid siin ei teeni. Aga leiva toob ala lauale ning saan käia mööda maailma ringi, mängida erinevatel radadel, vaadata kuidas discgolf areneb ja oma nõuga abiks olla. Pole paha elu."

Avery Jenkins

Sünd. 24.07.1978

Maailma edetabelis 43.

Proff alates 1999

Turniirivõite 54

2009 maailmameister

Karjääri auhinnaraha: 197 572 eurot