Arstiabi peab igale lapsele olema võimalikult hästi kättesaadav ning on oluline, et lapsed ja nende vanemad saaksid end igal pool Eestis turvaliselt tunda, leiti sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel Eesti Lastearstide Seltsiga.

„Ma ei poolda haigekassa ettepanekut koondada pediaatriline abi ainult nelja haiglasse. Kui mingi lahendus on seni hästi töötanud, siis me ei tohi seda lammutada,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. „Peame igat maakonda ja haiglat käsitlema vastavalt selle vajadustele ning otsuste tegemisel kaasama kõiki osapooli, mitte ainult statistilisi tabeleid vaatama. Ei tohi tekitada olukorda, mis muudaks maakonnas töötavad lastearstid ebakindlaks ning tekitaks neis soovi sealt lahkuda. Niisamuti on igale vanemale oluline teadmine, et tema lapsele on vajadusel abi olemas.“

Eesti Lastearstide Seltsi juht Ülle Einberg avaldas heameelt, et ministeerium neid selles küsimuses toetab ning lisaks tunnustas ministeeriumit esmatasandi arstiabi tugevdamisel tervisekeskuste rajamise näol. „Tihti pöördutakse probleemidega esmalt just oma perearsti või -õe juurde. Loodavad tervisekeskused suurendavad kindlasti esmatasandi võimekust, sest neil on oluline roll laste terviseprobleemidega tegelemisel ning ennetamisel. See omakorda võimaldab lastearstidel tegeleda tõsisemate probleemidega,“ sõnas Einberg.



Lastearstid tegid ettepaneku piloteerida lahendust, kus esmatasandi tervisekeskuses töötaks perearstide kõrval ka üldpediaater. Selle ettepaneku kohaselt võiks saavutada olukorra, kus maakondade põhiselt oleks iga 5000 lapse kohta üks üldpediaater. Üheskoos leiti, et see eeldab nii perearstide kui lastearstide rollide selgemat kokkuleppimist laste ravimisel.