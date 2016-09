"See inimene, kes seda näitas, nii mulle kui ka Jüri Ratasele, on erakonna juhatuse liige ja ta täitis väga korrektselt oma osaluskohust. Selle eest talle respekt ja kiitus."

Erakonna avalike suhete juht Taavi Pukk ei oska öelda, kellele oli dokumendi olemasolu üllatus ja kellele mitte: "Aga ütleme nii, et pigem on see Keskerakonna juhatusele üllatus ja seepärast ongi vaja seda esimesel võimalusel arutada."

Pukk jääb detailide osas kidakeelseks, sest tema sõnul ollakse praegu äraootaval seisukohal: esmaspäevaks on kutsutud juhatus erakorraliselt kokku, et kujundada ühtne seisukoht. "Kas garantiikiri on õiguslikult pädev, kas see on Keskerakonnale siduv, mille osas see täpselt on – need detailid on praegu kõik ebaselged ja neist ei saa rääkida," ütleb Pukk.

Pettai suhtub dokumenti tõsiselt

"Oluline on, et see paber on erakonna juhatuse 17 liikmel nüüd olemas, kes peavad kõik erakonna finantsseisu eest solidaarselt vastutama." ütleb Karilaid ja kinnitab, et juhatuse liikmed on erakonna esimehele Edgar Savisaarele ja peasekretär Oudekki Loonele oma küsimused juba saatnud, kuid Karilaiu sõnul polnud neile eile veel vastatud.

"Ju siis nad annavad oma vastused erakonna juhatuse koosolekul, sest kui see dokument on 2014. aasta lõpus tolleaegse peasekretäri Priit Toobali allkirjastatud, siis oleks erakonna juhatus pidanud seda juba varem teadma."

Seda, kas dokumendi väljailmumises on mängus ka Paavo Pettai käsi, Karilaid vastust ei anna. Tema sõnul on Pettaiga ühenduses oldud. "Tema vaatab sellele dokumendile väga tõsiselt, suhtub sellesse dokumenti väga tõsiselt," kordab Karilaid.

Meedias on spekuleeritud, et garantiikirja väljailmumine on seotud Pettai kaotusega kohtus maksuametile ja nüüd peab ärimees ametile maksma 214 220 eurot. Pea poole sellest moodustab maksuvõlg, teine osa on kogunenud intressid. Teiselt poolt kirjutasid ajalehed veel mõni aasta tagasi, et Keskerakond on Pettaile reklaamikampaaniate korraldamise eest võlgu üle 300 000 euro.

Kas ärimees nõuab garantiikirja käikulaskmist, Karilaid ei tea: "Tema soovidest ei oska ma midagi rääkida. Erakond ei ole selle dokumendi alusel ühtegi arvet saanud ja loodan, et ei saa ka tulevikus."

Priit Toobali ja Paavo Pettaiga Õhtulehel ühendust saada ei õnnestunud.

Kahtlane majamüük tuuakse uuesti lauale

Keskerakonna ja Pettai suhted on avalikkuse ees olnud juba varem. Mees, kelle osaühing Midfield on teinud Keskerakonnale reklaamikampaaniaid, on sattunud ka Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni huviorbiiti. Arvatakse, et Pettai võib olla seotud Keskerakonna ebaseadusliku rahastamisega. Komisjoni esimehe Ardo Ojasalu sõnul on algatatud haldusmenetlus juhtumi osas, kus Keskerakond sai 2010. aastal päranduseks 80 protsenti Tartu äärelinnas asuvast majast ja müüs selle aasta hiljem Pettaile edasi. Tehing sõlmiti 250 000 euro eest. Juba samal päeval sõlmis värske majaomanik pärandaja sugulastega eelmüügilepingu, mille järgi tuli viimastel maja eest tasuda 32 000 eurot. Hiljem on Pettai püüdnud näidata, et maja edasimüük toimus 200 000 euro eest, millest 170 000 eurot tasuti sularahas. Seda, et summa oli kõigest fiktiivne, on avalikult tunnistanud ka praegune majaomanik.