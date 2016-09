"Täpsemalt rääkis temaga meie sotsiaalpedagoog . Miks ta nii käitus, seda vastust selgelt ei tulnud. Me ei saanud ka väga pikalt temaga vestelda. Aga..., aga ei tea jah, mis siis…, võib-olla siis…, ei oska… ma ei kommenteeri," on juhtunust vapustatud koolidirektoril raske sõnu leida.

"See on selline asi, mida ei ole minu praktikas kunagi juhtunud," ütleb Järvamaal asuva kooli direktor. Ta on šokis. Ta pidi kooliaasta esimesel päeval kutsuma ühele oma õpilastest politsei, kuna noormees oli purjus. Hiljem selgus, et ta oli joobes olles ka autot juhtinud ja teelt välja kivi otsa kihutanud.

1. septembri hommikul sai Järvamaa politsei teate, et auto on teelt välja vastu kivi sõitnud. Autosolijad on lahkunud. Sündmuskohas on maas verejäljed ja klaasikillud. Samal ajal kui patrull juhtunut vaatama läks, saabus teade piirkonnapolitseinikult, kes oli omakorda saanud teate Järvamaa kooli direktorilt. Koolijuhi sõnum oli: üks õpilane oli kooli tulles purjus.

Seda rääkis Paide politseijaoskonna juht Margus Toomsalu videointervjuus Järva Teatajale.

Teadet kontrollima läinud politseinikud palusid noormehel alkomeetrisse puhuda ja tuvastasid, et 16aastane õpilane ongi kooliaasta esimesel päeval tulnud kooli alkoholijoobes.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Heiko Leesment ütles Postimehele, et noormehel tuvastati kriminaalne joove. See tähendab, et ühes liitris väljahingatavas õhus on vähemalt 0,75 milligrammi alkoholi ehk 1,5 promilli. Vahemärkus: selleks, et alkoholisisaldus tõuseks veres 1,5 promillini, peaks näiteks 1,8meetrine 80 kilogrammi kaaluv mees jooma üle kahe liitri õlut või peaaegu ühe liitri veini.

Politsei märkas noormehega vesteldes ta prillidel verepritsmeid. Peagi tunnistaski noormees ka seda, et oli autoga sõites õnnetusse sattunud.

"Toimetasime ta koju. Ema kodus ei olnud. Helistasime emale ja palusime, et ta tuleks ja võtaks meie käest poisi üle. Ema oli parasjagu oma kolme last autoga kooli viimas. Ta tuli koju kümmekonna minuti pärast. Samal ajal teatas poeg meile, et tõenäoliselt on ema ka joobes, kuna ta oli öö läbi alkoholi tarvitanud," räägib Toomsalu videointervjuus.

Politseinikud kontrollisid ja tõesti olid 37aastasel emal joobetunnused.

"See on ikka väga hull näide, mis praegu välja tuli. Ema, kes peaks olema eeskujuks lastele, käitub selliselt. Selle perekonnaga tuleb teha tõsist tööd," ütleb Toomsalu.

"Noormeest ei ole võimalik vastutusele võtta, kuna me ei suuda tõestada, millises seisundis ta selle avarii põhjustas. Emal olid aga alkoholi tarvitamise tunnused ja selle osas on algatatud menetlus," märgib Toomsalu.

Koolijuht: oleme toeks

"Iga laps väärib 1. septembrit, mis annab kooliaastale ilusa alguse. Iga laps väärib vanemat, kes annab head eeskuju ja suudab luua perele turvatunnet. Loodan väga, et politsei ja lastekaitse koostöös leiame sellele perele vajaliku toe. Rasketes oludes lapsi märgates tuleb täiskasvanutel sekkuda ja abi otsida, sest hoolimatus võib noorelt võtta võimaluse täisväärtuslikuks eluks," ütleb Toomsalu.

Koolidirektor, kel tuli kooliaasta esimesel rõõmsal päeval silmitsi seista kogu kooliperet šokeerinud juhtumiga, ei soovi praegu juhtunust pikemalt rääkida. Samuti palub ta, et kooli ega alkoholijoobes õpilase nimi ei jõuaks avalikkuse ette. "Tegemist on delikaatse teemaga. Asi on selles, et kooli roll on ikkagi õpilasi kaitsta. Ja kooli ja kooliskäimise rõõmu ei tahaks ülejäänud lastelt ära võtta, seetõttu, et koolile juhtunu tõttu mingisugune silt külge jääb," ütleb koolijuht.

"Kui selline asi koolis juhtub, siis tuleb reageerida. Koolil ei ole paraku võimalik midagi teha, kui hommikul selline asi selgub. Märkasime ja pöördusime kahtluse korral politseisse. See oli ka lapse turvalisuse huvides. Et sellises seisundis noorega midagi ei juhtuks, tuleb pöörduda politsei poole, et ta saaks ohutult koju," räägib direktor, et kogu koolipere tahab igal juhul kogu oma tugimeeskonnaga olla toeks nii noormehele kui ka tema perele.

"See on ikkagi kõige keerulisem ja raskem olukord nende jaoks," ohkab koolijuht.