"Minu põhitöö on ikkagi muusikuamet. Muud ettevõtmised on tulnud selle tõttu, et mulle meeldib loomingulisi tegemisi tasakaalustada paberimajanduse ja konkreetse asjaajamisega. See annab teistpidi mõtlemist ja võimaluse loomingulisest maailmast korraks välja astuda," räägib lauljatar Laura Põldvere.

Varem pakkus talle sellist vaheldust töö Eesti jazzliidu juhatuse liikmena, nüüdsest on ta aga juhatuse esinaine.

Lauljatar seletab, et džässiliidus töötamine on missioonitöö, mis nõuab palju aega. "Tundus, et võiksin olla sobiv inimene, kes võtab selle ülesande enda kanda ja viib liitu edasi, arendab ja leiab meie tegemistele värskeid vaatevinkleid."