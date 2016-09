"See, et kooli nimeks sai Hanna-Liina Võsa muusikalikool, on minu jaoks uskumatu ja natuke absurdne, aga nüüd olen sellega juba harjunud. Alguses mõtlesin küll, et see on liiga isiklik või tundub üle pakutud ja edev," räägib muusikaliartist Hanna-Liina Võsa, kes avas eile oma muusikalikooli.

"Ma ei ole tegelikult nii edev inimene," seletab Hanna-Liina, et koolile nime valimine tekitas kõhklusi.

Lauljatar toob välja, et nad kaalusid nime Vanalinna muusikakool, kuid see olnuks jällegi liiga laialivalguv. "Saime näpunäiteid, et nimi peab olema võimalikult täpselt sisu seletav ja nii see nimi sai pandud – minu teadmistepagasi põhjal üks muusikalikool."