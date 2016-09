"Vääna-Jõesuu rand oli rokikontserdi tõttu piiratud ja meid ei lastud randa, et süüdata küünlaid ning lõkkeid," räägib nördinud kohalik.

"See on meile aastaid olnud vaikne suve ärasaatmise püha, kui oleme naabritega mere ääres rahulikult muinastuld teinud ja teeküünlaid süüdanud. Kuid nüüd olid juba kolmandat aastat järjest kontserdikorraldajad kõik kinni pannud ja piletita ei pääse oma kodurandagi," on Ene kuri.

Kontsert toimus metsaalusel platsil. Randa ei tulnud ega lastud aga kedagi. See oli tühi ja piiratud. "Meile tulid veel Soomest külalised, kes elavad sisemaal ja tahtsid näha, mida muinastulede öö endast kujutab. Nende ees oli piinlik, sest nemadki ei mõistnud, miks oli vaja rand kinni panna.

See pole ainus, mis Ene pahaseks ajas. "Tümps algas juba poolest päevast ja kestis poole ööni. Pärast oli veel ilutulestik. Muinastulede ööl! See oleks sama kui jõululaupäeval teeks rokikontserdi surnuaia väravas ja küsiks inimestelt pileteid, et saaks surnuaeda küünlaid panna. Muinastulede öö on ikka teise mõttega," kurjustab Ene.