"Siiani ei ole sundvõõrandamise osas minuga isiklikult keegi rääkinud, välja kutsutud mind ei ole ja mingit ettepanekut pole veel tehtud. Olen täielikus teadmatuses," ütleb Kohila valla taluperemees, kuuldes sundvõõrandamise seaduse muudatusest, mis aitab riigil Rail Balticu trassi alla jääva maa kiiresti ja odavalt kätte saada.

Rail Balticu suurprojektiga on ebavõrdset võitlust peetud juba aastaid. Küsimust, kes keda, pole selles mõõduvõtus ammu enam laual. Tugevam on saanud oma tahtmise: trassid on paberil, esimene raha Euroopa avarustest juba liikvel, maahindajad ja ülesostjad kavandamas kutsumata külaskäike. Maaomanike, keskkonnakaitsjate ja teiste skeptikute meeleheitlik vastupanu on murtud. Rong on läinud.

Veel hiljuti arutati kogukonniti ja isekeskis, kui palju võiks riik maaomanikele nende tahte vastaselt ära võetava maa eest maksta. Juhul, kui sellisele heldusele üldse loota saab, arvas nördinud maarahvas. Siiski soovitasid kaasatundjad taluperemeestel lõpuni kindlaks jääda ja kui riigi surve väga jõhkraks läheb, kas või kohtutee jalge alla võtta.

Rail Balticu projekti plaane ettevalmistav ametnikkond nägi selles ohtu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) leiti, et tuleb muuta kinnisasja sundvõõrandamise seadust, mis võimaldaks Rail Balticu raudteetrassile ette jäävate maade omanikelt nende vara kiiremini ja odavamalt sundkorras võõrandada.