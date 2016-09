Eesti Krediidipank AS on lisatud USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakonna (OFAC-i) valdkondlike sanktsioonide loetellu.

Krediiidpanga kommunikatsioonijuht Allan Soon kinnitas Ärilehele, et neil ei ole veel täpsemat informatsiooni, miks USA rahandusminsiteerium panga sanktsioonide nimekirja lisas ning mida see nende jaoks tähendab. Soon kinnitas, et panga töötajad tegelevad informatsiooni hankimisega, kuid ajavahe töttu võtab see aega.