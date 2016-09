Teisipäeval sõlmis Kregor Hermet kolmepoolse lepingu Hispaania Lleida klubiga. Eile toimus eestlasel Kataloonias meditsiiniline ülevaatus, täna õhtupoolikul oli esimene treening. Leping on kolmepoolne - ühelt poolt on leping sõlmitud madalamas liigas mängivad La Fleur de Vimbodi Pardinyes’ Lleidaga, kuid teine lepingu osapool on Hispaania esiliigas ehk LEB Gold’is mängiv Force Lleida. Sama klubi eri tasandid. Üle-eelmisel hooajal mängis samas meeskonnas ka Sven Kaldre. Kokkuta Management’i agent Marten Lombiots ütles Basket.ee-le: „Hooaja lõpul, mais, oli Kregoril peas eelkõige USA mõte, kuid siis oli ilmne, et ta on selle plaaniga seks hooajaks hiljaks jäänud. Sai tehtud CV, videod, paberid korda. Mina oman kontakte ja nii hakkasime tööle. Esmalt tekkis isegi üks Itaalia Lega A variant lepinguga 1+2, kuid see võimalus libises minema. Jäime liiga kauaks mõtlema. Suvel tekkis veel üks Itaalia variant, kuid seda ei soovitanud teiste hulgas näiteks Kristjan Kangur. Tingimused polnud ehk ka kõige paremad."

„Õnneks tuli Hispaania huvi Lleida poolt üsna viimasel ja õigel hetkel. Lõpus toimus kõik kiiresti, nädalaga. Leidsime, et see on päris hea variant. LEB Goldis saab karastuse ja EBA-s saab ära teha puuduvad minutid. Siit on hea edasi pürgida ning treener näeb teda paari aasta perspektiivis LEB Goldis ikkagi tegijana. See, mida Lleida treener videotelt ja paberitest nägi, igastahes rahuldas teda ja tegi rõõmu.“

Kregori isa Jaanek Hermet: „Eelmisel neljapäeval tegi Lleida pakkumise, teisipäeval kirjutas Kregor lepingule alla. Tegu ei ole päris profilepinguga. Kell 22 teisipäeval saime Marteni kaudu talle piletid ning kolmapäeval kell 6 hommikul lendas poiss Barcelonasse. Täna kell 16.30 oli ta esimeses klubi trennis. Kiirelt tulid asjad. Otsustasime, et lähme ja proovime ära, kuigi suve alguses oli veel suhteliselt kindel USA plaan.“ „Kui inimesed ehk täna lugesid Eurobasket.com’ist uudist, siis see oli ses osas eksklik, et me ei läinud Hispaaniasse madalama liiga pärast vaid kaalukeeleks oli ikkagi võimalus mängida LEB Goldis. See on sama tase, kus nüüd hakkab mängima ka Robi (Robert Valge – toim.). Niipalju kui ma kuulnud olen, on Lleida esinduskoosseisus natuke ka hetkel probleeme ja Kregori positsioonil on mehi vigastuste tõttu audis, nii et hea õnne korral (paha on nii teiste ebaõnne kohta õelda) võiks Kregor suuta esindusmeeskonnas kanda kinnitada." „Vaatasime kevadel tõsiselt Ameerika ülikooli poole. Pärast U20 EMi Halkidas oli meil ka sealt üks pakkumine. Aga see minek jäi kuidagi kiiruga ära, oli ka teisi variante. Eks siht USA-sse jääb meile ikka edasiseks varuks,“ lõpetas lapsevanem.