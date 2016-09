Ameerika Ühendriigid tegid seda täna 25 aastat tagasi. Alles 48. riigina. "Mitmed kaalutlused takistasid Washingtoni aktiivselt toetamast Baltikumi iseseisvuspüüdlusi. Seevastu väidavad nad, et õhutasid Islandi valitsust käituma nii, nagu see käitus ja kinnitavad nüüd tagantjärele, et Island oli Baltikumi iseseisvustaotluse toetamisel Ameerika varjatud käsilane.

Selle peale võin ma ainult öelda, et mulle on see uudis," on esimesena Eesti tunnustamise eest võidelnud Islandi toonane välisminister Hannibalsson öelnud.

Sel ajal, kui USA veel julgust kogus, oli esimesena Rootsi ja kohe seejärel Saksamaa juba oma suursaadikugi Eestisse saatnud.