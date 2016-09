USA teatas teisipäeva õhtul, et tappis täpse õhulöögiga Süürias Aleppo provintsis Islamiriigi propagandapealiku Abu Muhammad al-Adnani . Kolmapäeval kuulutas Moskva, et mehe tapsid koos 40 kaaslasega hoopis Vene õhujõud. USA kaitseministeerium ütles seepeale, et Venemaa avaldus on nali.

Vaatlejad märkasid juba esmaspäeval, et Aleppo provintsis Al-Babi linna lähistel tiirutas seitsme kilomeetri kõrgusel koguni kaheksa tundi mehitamata luurelennuk või luuredroon. Seda kinnitavad ka avalikult kättesaadavad radarisalvestised. Samas piirkonnas viibis ka Abu Muhammad al-Adnani.

Väärib tähelepanu, et USA luurelennukid lendavad Süüria ja Iraagi õhuruumis sisselülitatud transponderitega, mis teeb nad nähtavaks. Kuna Islamiriigi terroristidel on ligipääs internetile, siis näevad nad selle vahendusel, et asuvad jälgimise all ja välistatud ei ole õhurünnakud. USA loodab, et hoiab nõnda Islamiriigi võitlejaid pideva hirmu all.

Samuti teeb transponderisignaal USA õhusõidukite lennud turvalisemaks, sest see teeb nad nähtavaks ka Venemaa õhujõududele, kes korraldavad samas piirkonnas õhurünnakuid.

USA kaitseministeeriumi järel võttis sõna Venemaa kaitseministeerium. Moskva väitis, et Abu Muhammad al-Adnani hukkus koos 40 kaaslasega hoopis õhurünnakus, mille korraldas moodne rindepommitaja Su-34.

"Mitme luureallika kinnitatud andmetel oli likvideeritud terroristide seas ka välikomandör Abu Muhammad al-Adnani, keda rohkem tunti rahvusvahelise terrorirühmituse Islamiriik ametliku esindajana," tsiteeris agentuur TASS Venemaa kaitseministeeriumi allikat.

"Venemaa avaldus on nali," tsiteeris agentuur Reuters USA kaitseministeeriumi anonüümset allikat, kes kommenteeris Venemaa kaitseministeeriumi väidet, et Abu Muhammad al-Adnani sai surma Su-34 õhurünnakus.

"Meil pole informatsiooni, mis kinnitaks Venemaa väidet," jäi USA kaitseministeeriumi ametlik esindaja Peter Cook oma avalduses tagasihoidlikuks.

Ta ei soovinud vastata küsimusele, kas Vene sõjalennukid Abu Muhammad al-Adnani tapmise ajal piirkonnas mõne rünnaku korraldasid.

Raske löök Islamiriigile

Igal juhul on aga Abu Muhammad al-Adnani hukkumine hea uudis lääneriikidele ja raske löök Islamiriigile, rõhutas Peter Cook.

Tegelikult ei olegi nii oluline, kes Islamiriigi propagandapealiku tappis. Hoopis tähtsam on tõsiasi, et Abu Muhammad al-Adnani surmaga on Islamiriigi juhtkond kaotanud liikme, keda sageli nimetati ka rühmituse tähtsuselt teiseks meheks Abu Bakr al-Baghdadi järel. USA lülitas Abu Muhammad al-Adnani 18. augustil 2014 tagaotsitavate terroristide nimekirja ja lubas tema tabamiseni viiva info eest viie miljoni dollari suurust vaevatasu.

Süüriast pärit Abu Muhammad al-Adnani esines pidevalt audiosõnumitega ja ähvardas neis kõiki Islamiriigi vastaseid ja eriti lääneriike.

Saksamaal Hamburgi kohtus juuli algul kolmeks aastaks vangi mõistetud endine Islamiriigi liige Harry Sarfo väitis ülekuulamistel, et Abu Muhammad al-Adnani roll ei piirdunud propagandategevusega, vaid sama mees seisis ka Islamiriigi välisoperatsioonide taga. Täpsemalt juhtis ta Islamiriigi salateenistuse üksust Emni, kelle ülesannete hulka kuulub võitlejate värbamine lääneriikides terroriaktide korraldamiseks.

Lääneriikide luureteenistuste andmetel oli Abu Muhammad al-Adnani Pariisis, Brüsselis ja Istanbuli lennujaamas korradatud terrorirünnakute taga.

"Tapa uskmatuid: pole tähtis, kas tegemist on rahumeelse elaniku või sõjaväelasega," innustas Abu Muhammad al-Adnani värvatud võitlejaid.

Tema sõnul sobisid uskmatute tapmiseks kõik vahendid, näiteks nuga, kirves või hoopis veoauto.

Islamiriigi tegevusega kursis olevad eksperdid peavad Abu Muhammad al-Adnani surma rühmitusele raskeks kaotuseks. Ühtlasi kinnitab tema surm, et Islamiriik ei suuda oma juhttegelasi kaitsta.

Londonis King’s College’is töötav terrorismiekspert Peter Neumann hoiatas ajalehes Süddeutsche Zeitung, et Abu Muhammad al-Adnani tapmine tõstab lühiajaliselt terroriohtu, sest Islamiriigi võitlejad soovivad tema surma eest kätte maksta.