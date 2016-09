Eestis on vanemate otsusel koduõppel ligikaudu kolmsada last ja see number aina kasvab.

"Seitsmesed uudised" käisid külas Võõpsus elaval perel, kus vanim perepoeg alustas oma esimest koduõppepäeva.

Peamisteks lapse koju jätmise põhjusteks olid pereema sõnul liialt varajane ärkamine, liialdane vanematest lahusolek ja õpirõõmu kadumine koolis. "Mulle meeldib olla koos oma lastega ja mulle meeldib see, et me saame kõik koos magada hommikuti, sest teate, kui kohutav oli vaadata neli aastat, kuidas laps ei tahtnud ärgata," rääkis pereema Kertriin Paabo.