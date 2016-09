Jaanus Karilaid, Keskerakonna aseesimees: Siselõhed üksi ei vii, aga saamatus valitsuse juhtimisel, korruptiivne parvlaevahange, haigekassa miinus, sisutühi ja vastuoluline haldusreform, nõrk majandus. Need on sisulised põhjused, ja sinna on viinud peaministri võimetus kujundada sisulisi poliitikaid. Jah, valitsuskriis on lähedal.