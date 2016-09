Šveitsi Alpides matkates vigastada saanud mees väidab, et müstiline kass oli talle teejuhiks ning juhatas ta tagasi õigele teerajale.

Mees selgitas, et läks Gimmelwaldi lähedal mägedesse matkama, kui teda tabas halb õnn, sest ta kaotas õige suuna ja tagatipuks väänas jala välja, vahendab Metro.

Matkasell jäi nõutult maha istuma, kui tema juurde ilmus keset metsikut loodust kass, kes oli lahkesti valmis oma geograafilisi teadmisi jagama.

"Mulle tundus, et kass uitas lihtsalt mägedes ringi ja leidis mind kui ma teekonnast puhkasin. Ta hakkas mööda jalgrada edasi kõndima ja vaatas aeg-ajalt selja taha, et olla kindel, kas ma ikka järgnen talle. Varsti jõudsime me tagasi orgu ja ma leidsin õige raja üles," rääkis matkaja, et just hiirekuninga abiga pääses ta Alpide julmusest.

Pärast pääsemist oli mees kassi tänanud ja kumbki läks oma teed.