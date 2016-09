Kas presidendivalimistest tõusnud tüli koalitsioonipartnerite vahel ja siselõhed Reformierakonnas viivad valitsuse lagunemiseni?

Martin Helme, EKRE fraktsiooni esimees: Valitsus püsib meil algusest peale koos ainult tati ja traadiga, kuna kõik usuvad, et alternatiivi pole. Ma ei usu, et valitsus laguneb enne 24. septembrit, küll aga võib see juhtuda pärast presidendivalimisi, kui tulemused on üllatavad või kui kampaania läheb väga teravaks.