Näis, kas järjekordne katse aastas 26 miljonit eurot neelavat riigi autobaasi reformida ja säästlikumaks muuta toob revolutsioonilise pöörde ja hoiab tegelikult raha kokku või piirdub valitsus peenhäälestusega. Alust skeptitsismiks annab kas või see, et autokasutust reformib minister Arto Aas, kel endal istumise all valitsuse kalleim ametiauto. Ning kui samal ajal liisib maaeluminister sama kalli ametiauto, siis tuleb paratamatult küsida, kas reform on mõeldud pigistama vaid alama astme ametnikke ja niigi õhukeseks hööveldatud päästetehnikat.

Sõidujagamise võidukäigu ajal on imelik vaadata riigi limusiine, mida antakse ametnikele toreduse ja prestiiži pärast, et tööle sõita ja suvilas käia. Ebamajanduslikkusest kõneleb asjaolu, et autosid vahetatakse tihti, nende ressurss jääb lõpuni kulutamata ja paljude sõidukite läbisõit jääb aastas alla 20 000 kilomeetri, märgib etteheitvalt ka riigikontroll. Leedus vähendas elektrooniline kontroll sõitude üle sääraste autode kütusekulu kolmandiku võrra, sest ametnikud olid sunnitud erasõitudest loobuma. Kas meil on praegu üldse ülevaadet, mis asju uute ja hästi hoitud riigiautodega aetakse?

Eesti ametnik jala ei käi ja vett ei joo. Selline mulje jääb reformijate ettepanekust loobuda ametiautost takso kui odavama sõiduvahendi kasuks. Kas vähemalt Tallinnas pole riigimeestele tulnud pähe mõtet kasutada ühissõidukeid, mis on pealegi tallinlastele suisa tasuta? Küsimus ei ole tööaja kasutamise efektiivsuses, vaid pigem väärtushinnangutes – meile eeskujuks olevates Põhjamaades kõlbab ka ministril trammiga tööle sõita, Eestis ei vaevu ametnik trammi peale astuma isegi autovabal päeval. Ja kas oleks kiuslik küsida, milleks meie edukas e-riigis ametiautod, kui lõputu sõitmise asemel saab asju ajada interneti teel dokumente liigutades ja videokoosolekuid pidades?

Igatahes näivad reformijad vältivat ideed riigiautode kleepsudega või erinumbritega tähistamisest, ideed, mis rahvale meeldib. Sotsiaalne kontroll oleks väga tõhus rohi selle vastu, et riigi auto tabatakse ametniku perekondlikult osturetkelt Läti odavasse viinapoodi või palaval suvepäeval supelrannas.

Loogiline oleks, et reformi läbiviijad näitaksid meile isiklikku eeskuju.