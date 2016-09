Õhtulehe jalgpallisaates "Kolmas Poolaeg" lahkasid Viljar Voog ja Ott Järvela kolmapäeval Pärnus toimunud Eesti koondise maavõistlust Maltaga. 1:1 viik valmistas pettumuse ning muresid on rohkesti, rõõmu peaaegu üldse mitte. Lisaks lahatakse pühapäeval algava MM-valiksarja Euroopa alagruppe ning Järvela väidab, et Islandi muinasjutu kordumine on sisuliselt välistatud.