Alates hommikust otsivad reservpäästerühma vabatahtlikud koos politseinikega Klooga alevikus kadunuks jäänud 73-aastast Anatolit.

Lähedased märkasid 73-aastase Anatoli kadumist täna varahommikul. Mees on varemgi jalutama läinud, kuid alati mõne tunni möödudes naasnud. Tal ei olnud kaasas mobiiltelefoni. Kuna tegu on eaka mehega, kelle mälu on halb ning kes peab regulaarselt võtma ravimeid, alustati hommikul kella 10 ajal mehe leidmiseks maastikuotsinguga Klooga alevikus.

Koos reservpäästerühmavabatahtlikega kontrollisid korrakaitsjaid läbi Anatoli koduümbruse ning lähedalasuva metsa, kuid kahjuks meest ei leitud. Otsing jätkub ning appi on kutsutud ka PPA lennusalga kopter.

Otsinguoperatsiooni juhtiva Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna vanemkomissari Janek Ardoni sõnul tuleks eakale lähedasele alati kaasa anda täis akuga mobiiltelefon, et eksinud inimest oleks võimalik kiiremini üles leida. „Üksi jalutama minnes tuleks alati arvestada inimese tervisliku seisundiga, kaasa võtta sidevahend ning selga panna värvilised riided, et eksimise korral oleks kadunut kaugele märgata,“ sõnas ta.

Anatoli on 170 cm pikk ning turske kehaehitusega. Tal on hallid juuksed. Seljas oli tal tumesinine jope ning tumepruunid püksid. Anatoli lonkab käies. Mehel on probleemid mäluga, mistõttu ei ta ei pruugi ümbritsevat adekvaatselt tajuda. Anatoli kõneleb vene keelt. Kõigil, kes on piirkonnas liikumas näinud kirjeldusele vastavat eakat mees või kel on muud teavet tema võimaliku asukoha kohta, palume sellest teada anda hädaabinumbril 112.