Jack joob baaris õlut. Äkki istub tema lauda nunn ja hakkab noomima: "Joomine on patt! Alkohol on kuradi veri!"

"Aga kust te seda teate?" küsib Jack. "Kas olete ise proovinud?"

"No kuulge, ma olen ju nunn! Loomulikult pole ma elus tilkagi võtnud."

"Las ma ostan teile ühe dringi - kui te siis ikka veel leiate, et see on saatanast, siis jätan ma joomise elu lõpuni maha!" teeb Jack ettepaneku.



"Olgu, aga valage see teeklaasi, ma ei saa ometi inimeste ees alkoholi pruukida," nõustub nunn.

Jack läheb leti äärde ja tellib:

"Kann õlut ja üks kolmekordne viin. Aga palun valage viin teeklaasi."

"Oh, kurat!" kirub baarimees. "See on jälle see neetud nunn, eks ole?"