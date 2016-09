Sõnn Fortuuna muutub sinu suhtes armulikuks. Tunned, kuidas asjad hakkavad ilmet võtma. Samas on igasugune riski peale minek täna väga ohtlik. Ka mõni kiusatus võib tahta su üle võimust võtta.

Kaksikud Tänane päikesevarjutus sümboliseerib millegi lõpetamist, lõpetatust, ammendumist või täiuslikkuse saavutamist – see sõltub juba su konkreetsest elumustrist. NB! Asjade kaotamise ja varguste oht!

Vähk Su elurattale lisatakse igal tasandil pöördeid juurde. Need pöörded võivad nii hoogsaks minna, et sul tekib tunne, nagu oleksid orav rattas. Aga lõpeta jooksmine ja ratas jääb seisma!