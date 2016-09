Kuninganna Elizabeth II otsib Buckinghami lossi uut koristajat, kes Daily Maili teatel hakkab tolmu pühkima monarhi maalidelt, keraamikalt ja mööblilt.

Töökohustuste hulka kuulub ka vaipade eest hoolitsemine. Kuningakoja ametlikul kodulehel antakse teada, et koristaja peab olema usin, viisakas ja aupaklik. Lehe teatel pole tööpakkumises küll palga suurust mainitud, kuid paar aastat tagasi teenisid Buckinghami lossi koristajad umbes 14 000 naela ehk umbes 16 655 eurot aastas. Briti keskmist arvestades on see üsnagi kesine palk. Kuid töökohaga kaasnevad ka prii söök ja peavari kuningalossis.