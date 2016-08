Nädala alguses toimunud väikelaste toitumise teemalisel ümarlaual tõdeti, et 1-3 aastaste laste toitumine on kehv ja ühekülgne ning olukorra parandamiseks tuleb rohkem informeerida lapsevanemaid ning ühiskonda.

Ümarlauas osalenud Tartu Ülikooli Kliinikumi lastearst Dr. Tiia Voor, Tallinna Lastehaigla endokrinoloog-lastearst ja Eesti Lastearstide Seltsi president Dr. Ülle Einberg ning terviseteadlane, Tartu Ülikooli emeriitdotsent Dr. Mai Maser on ühel meelel, et väikelaste toitumise parandamiseks tuleb näha rohkem vaeva ning pöörata suuremat tähelepanu just lastevanemate informeerimisele.

Ühtlasi on eksperdid ühel meelel selles osas, et lastevanematele on imikute toitmine ja toitumine väga konkreetselt selgeks õpetatud, kuid see üleminekuperiood, kui väikelapsele hakatakse andma lisatoitu, on tihtipeale murdepunktiks, mil lastevanema teadlikkus saab otsa. „Liiga vara hakatakse väikelapsele andma seda toitu, mida söövad täiskasvanud, kuid unustatakse ära, et iga toit ei pruugi lapsele sobida,“ ütles ümarlauas Dr. Maser.