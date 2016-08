Täna pidas politsei ühes Järvamaa koolis kinni nooruki, kes põhjustas alkoholijoobes liiklusõnnetuse. Noormehe kodus selgus, et pere teised lapsed kooli sõidutanud ema oli samuti alkoholi tarvitanuna autoroolis.

Täna hommikul jõudis Paide piirkonnapolitseinikuni info, et ühes koolis on joobes õpilane. Teadet kontrollima läinud politseinikud palusid noormehel alkomeetrisse puhuda ja tuvastasid, et 16-aastane nooruk ongi kooliaasta esimesel päeval tulnud kooli alkoholijoobes.

Märgates nooruki prilliklaasidel verepritsmeid, uuriti ka nende päritolu kohta ning noormees tunnistas, et põhjustas hommikul autoga liiklusõnnetuse, lahkus sündmuskohalt ja oli õnnetuse ajal joobes. Pärast esmaseid menetlustoiminguid soovis politsei noormehe vanematele üle anda.

Pereema ei olnud kodus, vaid andis telefonitsi teada, et viib teisi lapsi kooli. Veidi aja pärast koju jõudnud lapsevanemal paluti samuti alkomeetrisse puhuda. Politseinikud tuvastasid äsja lapsi kooli viinud 37-aastasel naisel alkoholi tarvitamise tunnused. Paide politseijaoskonna juhi Margus Toomsalu sõnul on see tõsine ohumärk, kui lapsevanem ise alkoholi tarvitanuna oma lapsed ohtu paneb.

„Iga laps väärib 1. septembrit, mis annab kooliaastale ilusa alguse. Iga laps väärib vanemat, kes annab head eeskuju ning suudab luua perele turvatunnet. Loodan väga, et politsei ja lastekaitse koostöös leiame sellele perele vajaliku toe. Rasketes oludes lapsi märgates tuleb täiskasvanutel sekkuda ja abi otsida, sest hoolimatus võib noorelt võtta võimaluse täisväärtuslikuks eluks,“ ütles Toomsalu.