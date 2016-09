Ettevõtja Andres Peetsi ja tema üritustekorraldajast elukaaslase Janne Klooreni poeg Robert Alexander ehk Sass, nagu kodused teda kutsuvad, alustab õpinguid Gustav Adolfi Gümnaasiumis.

„See on tema elukohajärgne kool ja seal käib ka tema õde Juliet Marii, kes alustab oma kolmandat õppeaastat,“ mainib Andres ja kinnitab: „Sass ootas kooli suure õhinaga. Talle on see maja juba eelkooli ajast tuttav ning seal on päris mitu sõpra teda ootamas.“

Esimene koolipäev on Andrese sõnul nende perele rõõmus pidupäev, kuid tekitab ka ärevust. „Kõrvutasime just mõlema lapse tunniplaane ja spordi- ning huviringide kavasid ja saime aru, et ees on ootamas hullult intensiivne ja logistilist osavust nõudev aeg. Tahame, et lapsed areneksid mitmekülgselt, mistõttu kavandame vastavalt ka nende koolivälist aega,“ selgitab mees. „Sass käib ujumas ja tennises. Jullu käib nendele lisaks ka kunstiõpetuses ja tahab Sassigi kaasata. Loodame, et saame hakkama.“

Kahjuks algab õel-vennal kool erinevatel kellaaegadel, nii et nad ei saa ühiselt kooliteed käia. „Aga kuna neil on sama klassiruum, siis ilmselt kohtuvad nad põgusalt ka koolimajas või garberoobis,“ ütleb Andres ja lisab lõpetuseks: „Lapsed on väga uhked ja hindavad kõrgelt asjaolu, et saavad oma kooliteed käia ühes Eesti vanimas ja väärika ajalooga koolis.“