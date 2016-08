1999. aastal rajatud Vääna Puukool on Eesti suurim dekoratiivsete okaspuude kasvataja. Kuna juba algusaastatest saadik on kasvatuses spetsialiseerutud just okaspuude, teatakse puukoolis, millised liigid ja sordid on võimelised kohanema meie kliimaga.

Vääna Puukooli töötajad kinnitavad: nende eesmärgiks on kasvatada ja pakkuda parima kvaliteediga taimi ning olla asjakohane nõuandja oma klientidele.

"Meil kõigil on ilusaid mälestusi ning seoseid okaspuumetsade ilust erinevatel aastaaegadel. Igatsust tekitab vaigulõhn suvesoojuses ja müstilised lumised puuskulptuurid. Okaspuud on kui tähised koduümbrusest kauge silmapiirini,“ räägivad nad.

Samuti toovad nad välja huvitava põhjuse, miks üldse tasub koduaeda luua okaspuuhekk – nimelt tähistab see kindlaid ja hästi planeeritud kodusid.

Vaata täpsemalt SIIT!