Šveitsi ametivõimud kinnitasid, et Saksamaa jalgpallilegend Franz Beckenbauer on korruptsioonikahtlusega uurimise all.

Märtsis teatas Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA, et eetikakomisjon on alustanud uurimist kuue Saksamaa jalgpalliliidu kõrge ametniku suhtes, keda kahtlustati korruptsioonis ja altkäemaksus, mille abil saadi 2006. aasta jalgpalli MM Saksamaale.

Täna teatasid Šveitsi ametivõimud, et on alustanud enda uurimist mis on seotud FIFA eetikakomisjoni tööga. Beckenbauer on kõik korruptsioonikahtlustused ümber lükanud.

Saksa ajalehe Spiegeli andmetel keskenduvad Šveitsi prokurörid kahele FIFAle tehtud maksele, mille kogusumma oli 6,7 miljonit eurot.

70aastane Beckenbauer ütles eelmisel oktoobril, et ta tegi vea, kui maksis FIFAle suurvõistluste korraldamise eest, kuid eitas, et selle raha eest ostis endale hääli.