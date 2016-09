Teleajakirjanik Elo Mõttus-Leppiku ja vandeadvokaat Indrek Leppiku tütar Liisi alustas täna kooliteed Rocca al Mare Koolis, kus õpib juba Elo kaksikõe Katrin Tibari aasta vanem poeg Erik Johan. „Liisil on kindel tunne kooli minna, kui seal on ees ootamas hea sõber, kes teda väga hoiab,“ seletab Elo. „Erik Johan tegi Liisile juba kevadel koolis pika ekskursiooni ja viis ta kurssi põnevamate kohtadega. Liisi lemmikuks osutus raamatukogu, kus saab pehmetel kott-toolidel lemmikraamatuid uudistada,“ räägib Elo ja lisab, et kuna tädipoeg on koolis õpitud tarkusi meelsasti Liisiga jaganud, siis on tüdruk kooliminekut oodanud. „See on soe ja tore kool, kus ärgitatakse lapsi juba esimesest klassist alates küsimustele ise vastuseid leidma, seoseid looma ja lastele lähenetakse võimalikult individuaalselt. Sümpaatne on ka esimestes klassides kasutatav kujundlik hindamine, mis vähendab õpilastes stressi ja hirmu ebaõnnestumis ees,“ toob Elo välja Rocca al Mare Kooli plusse. „Koolipäevad algavad õpetajaga koos patjadel istudes päevasündmuste üle arutledes ja nii õpivad lapsed juba väiksest peale oma arvamust avaldama ja maailma asjade üle juurdlema.“ Kool asub nende kodust küll üpris kaugel. „Aga küll meil õnnestub logistika paika saada.“ Elo Mõttus-Leppiku pere (Alar Truu)

Suuremaks katsumuseks võib osutuda varajane ärkamine. „Liisi on sünnist alates olnud tõeline kuldmagaja, kes vabatahtlikult enne kümmet hommikul üles ei tõuse. Ka minu tööpäev algab enamasti 11 ajal ja seega sobisid meie magamisgraafikud siiani ideaalselt. Eks näis, kuidas me uue olukorraga kohaneme,“ lausub Elo ja möönab, et sügisel peresse sündiv poeg lööb ööpäeva nagunii natuke segamini.

Liisi on kooliks valmistunud eelkoolis ja oskab ema kinnitusel lugeda-kirjutada päris hästi. „Kui tal suvel maajärves ujumisest, kala püüdmisest ja sõpradega ringi jooksmisest aega üle jäi, siis haaras ta hea meelega mõne raamatu järele ja luges seda süvenenult tunnikese või kaks. Hea nipp on mängida lastega ka aarete otsimist, kus nad kirjalike juhiste järgi aiast aarde üles otsivad,“ soovitab Elo nippi laste lugemisoskuse arendamiseks. Kooliasjad valis Liisi ise välja. „Ta komplekteeris kokku koolivormi erinevad osad, valis välja ilusa hobusepildiga koolikoti, pinali jne,“ loetleb Elo ja tunnistab, et tal on tunne, nagu oleks laps teinud maailmarekordi seitsmeaastaseks saamise kiiruses. „Liisi on tõesti kiiresti arukaks suureks tüdrukuks sirgunud, kelle üle on põhjust uhkust tunda.“