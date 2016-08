TV3 uus tõsielusari "Tõelised Eesti mehed" toob ekraanile tõeliselt kompu treeneri Rauno Rikbergi, kes on meedias figureerinud ka kui Grete Kleini kaaslane.

Rauno on professionaalne treener, kes lõpetanud kehakultuuri eriala ning on Eesti Olümpiakomitee neljanda taseme kulturismi-, fitnessi- ja jõusaalitreener. 2015. aastal andis ta 1000 personaaltreeningut. Lisaks fitness-treeningutele tegeles ta 18 aastat aktiivselt jalgpalliga ning tema kapinurgal on nii neljanda, kolmanda kui ka teise liiga parima väravaküti tiitel. Rauno on tõeline spordifänn, kes asub nüüd uues telesaates treenima Eesti mehi.

"Tõelised Eesti mehed" toob ekraanile viis heatujulist ja tugevat, kuid ebatervislikku elustiili viljelevat tõelist Eesti meest, kes alustavad karmi trenni tipptreener Rauno Rikbergi nõudliku käe all. Kellel õnnestub kahe kuu jooksul täielikult muuta oma füüsilist vorm ja mõttemaailma? Kellest saavad veel paremad abikaasad oma naistele?

Uus innustav tõsielusari "Tõelised Eesti mehed" alustab TV3-s 7. septembril kell 20.