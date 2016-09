Kui mõned riigikogulased on hakanud presidendivalimiste ajal sotsiaalmeedias agaralt sõna võtma, siis leidub veel rahvasaadikute seas neidki, kes ei taha Facebookist või Twitterist midagi kuulda. Kes on proovinud ja pettunud, kes aga jääb lihtsalt oma sotsiaalmeedia-vastasele seisukohale kindlaks.

"See on kindel põhimõte eemale hoida julgeoleku kaalutlustel," kommenteeris oma otsust Ants Laaneots. "Kui ma veel kaitseväe juhataja olin, siis hoiatati, et neil, kellel on riigisaladuste juurepääsuload, ei soovitata Facebookis tegutseda."

Ants Laaneots (Arno Saar)

Samas tõdeb Laaneots, et poliitikuna oleks see tõepoolest hea võimalus aktuaalsetele teemadele kaasa rääkida. "Aga ma arvan, et riigisaladus on tähtsam praegu kui minu mõtete avaldamine. Püüan neid artiklite kaudu mingil määral ilmutada, näiteks olen hiljuti venekeelsesse meediasse kirjutanud," rääkis mees alternatiivsetest võimalustest.