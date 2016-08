Tantsutreener Monika Tuvi ja endine profirattur Jaan Kirsipuu saadavad sel sügisel kooli poeg Samueli, kes alustab 1. klassi Tallinna 21. koolis.

Sama kooli lõpetas tänavu Monika vanim poeg Mac, kes nüüd jätkab õpinguid TTÜ-s. Monika räägib, et Sam kooliminekut ei pelga – hoopis tema ise on see, kellel hirm nahas on. Naine tunnistab, et ei tea ise ka, miks, aga miskipärast on tal poja koolitee eel kõhe tunne.

"Iga laps on erinev. Kui esimese lapsega ei osanud midagi karta ja sai avasüli kõik vastu võetud ja pea ees vette hüpatud, siis nüüd on asjad hoopis teisiti. Kooliks oleme küll ettevalmistusi teinud, eelkoolis käies, aga päris kool on ikkagi midagi muud," arutleb Monika.

Kuigi poeg on kooliaega oodanud, arvab ta, et ega Sam päris täpselt ette ei kujuta, mis ees seisab. "Kuna ta on mul selline Mowgli, kes armastab joosta, turnida ja igal sammul saltosid teha, siis see viksilt koolipingis istumine saab ilmselt kõvaks katsumuseks olema," muigab Monika.