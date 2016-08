Ringo Starri pressiesindaja eitab kategooriliselt kuuldusi, nagu oleks The Beatlesi legend juba mitu nädalat võõrutusravil viibinud.

RadarOnline’i allikate väitel läks 76aastane trummar ravile, et oma ansambli All-Starr Band sügisturneeks vormis olla. Võõrutuskeskusesse olevat Ringo läinud viinahimu ennetamiseks. “Endise alkohoolikuna muretseb ta pidevalt, et ta jälle ei libastuks. See on tema suurim hirm,” rääkis veebikülje informaator. “Kiusatus juua ja uimasteid pruukida on kõikjal ta ümber, eriti kontserditurneedel.”

Kuid Ringo esindaja kinnitab, et superstaar naudib Californias koos oma abikaasa Barbara Bachiga suvemõnusid. “Ringo on terve ja õnnelik,” seisab ametlikus avalduses. “Ta on perega Malibus puhanud ning saadab kõigile rahu ja armastust.”