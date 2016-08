Eksmiss ja ettevõtja Evelyn Mikomägi ning rootslasest fotograafi Sven-Olof Englundi poeg Sanders valis endale kooli ise. „Ta läheb kodu lähedal asuvasse Kiili Gümnaasiumi, kus käivad ka tema onupojad. Kooli staadioni kõrval on korralik rulapark, kus ta armastab oma sõpradega pea iga päev sportlikult aega veeta,“ seletab Evelyn. „Kiili koolis toimuvad ka arendavad robootikatunnid – legode programmeerimisega meeldis Sandersil juba tegeleda lasteaias,“ lisab Evelyn Mikomägi. Kui küsida, kuidas Sanders on kooliks valmistunud, vastab naine: „Baasteadmised, nagu raamatute lugemine ja ilma arvutiklaviatuurita kirjutamine, jätame kooli hooleks õpetada – kodus harjutamiseks ei ole tal lihtsalt püsivust ja me ei pane talle seda pahaks. Luuletuste ja valemite pähetuupimise asemel peame olulisemaks, et laps oskaks suhelda, kuulata oma sisehäält ja tunnetada maailma. Oleme mehega veendunud, et koolisüsteem on ajast maha jäänud ning et suur osa lapse oskustest ja teadmistest tuleb kooliväliselt. Nutitelefoni-põlvkonna jaoks on kogu maailma teadmised vaid näpuvajutuse kaugusel.“

Evelyn toob näite, et poeg õppis täiesti iseseisvalt ära inglise keeles suhtlemise, jälgides iPadist muuhulgas kuulsate ekstreemsportlaste Youtube’i videokanaleid. Nii on poisil, keda paeluvad tõukeratta, BMX-ratta, rula ja lumelauaga trikitamised, lisaks eesti ja rootsi keelele suus juba kolmaski keel.

„Sanders avastab ja leiab netist kiirelt üles oma lemmikteemad, ta tõmbab nagu magnet endale ligi infot teemadel, mis talle pinget pakuvad. Samuti mängib ta meile ette oma favoriite modernseimast popmuusikast, mida ta ise netist välja kaevab – tal tuleb see kõik nii loomulikult. Juba aastaid on Sandersi lemmikmänguks olnud Minecraft, mis on olnud suureks abiks loomingulisusele, loogilisele mõtlemisele ja oskusele tulevikku plaanida. Rootsi koolides on see mäng lausa kohustuslik,“ lisab Evelyn veel.