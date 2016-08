Esmalt soovime rõhutada, et jämesoolevähi sõeluuringu näol on tegemist uue üleriigilise ennetusprogrammiga, mille eesmärgiks on palju elusid nõudva raske haiguse varajane avastamine, mis võimaldab säästa palju elusid. Kolorektaalvähi sõeluuring on tõendatult efektiivne viis vähendada kolorektaalvähist tingitud suremust.

Kuivõrd tegemist on uue ravikindlustuspaketti lisatud tervishoiuteenusega eesti ravikindlustatute hüvanguks, siis sõeluuringu käivitamiseks moodustatud töörühma juhtimisel on koordineeriv roll haigekassal, sest tegemist on uue teenusega meie haiguste ennetuse paketis. Samas on uue riikliku sõeluuringu puhul tegemist niivõrd olulise valdkonnaga rahvastiku tervist silmas pidades, et selleks moodustati eraldi töörühm, kus osalesid tervishoiusüsteemi kõik seotud osapooled.Etappide kaupa programmi alustamise eesmärgiks on olnud eelkõige terviklahenduse ning IT, logistika ning kommunikatsiooni ahela testimine. Töörühm, ning kõik osapooled on aktiivselt kohtunud ning arengutest ülevaateid saanud alates eelmise aasta detsembrist. Toimub tegus koostöö erinevate osapoolte vahel, et saaksime sõeluuringu tarbeks kasutada parimaid lahendusi alates septembrist.

Töörühmas arutati enne uuringu alustamist kommunikatsioonivajadusi ja võimalusi niivõrd uue ning olulise ennetusprogrammi jaoks ning peeti oluliseks tagada protsessi sissetöötamise faasis kõigile osapooltele maksimaalselt mugavad ning laialdased võimalused infovahetuseks ja informatsiooni saamiseks. Muuhulgas loodi eraldi informatsioonileht haigekassa kodulehele, loodi infomaterjale nii uuringus osalejate kui perearstide jaoks. Samuti avati täiesti uus e-maili aadress, ennetus@haigekassa.ee, mida on kogu sõeluuringu algusetappide vältel väga aktiivselt kasutatud. Sinna on oodatud kirjutama kõik uuringu osapooled, kellel on küsimusi. Loodame, et kõik sõeluuringus osalevad tervishoiusüsteemi osapooled annavad oma panuse infovahetuse ladusaks korralduseks, et Eesti elanike jaoks oleks sõeluuringul osalemine ning oma tervise osas kindlustunde saamine võimalikult muretu ning mugav.

Peitveretesti proovi võtmise juhend loodi koostöös meditsiiniekspertidega ning valminud juhendile andis tagasisidet ka sihtrühma esindajatest koosnenud fookusgrupp. Fookusgrupp sai väga hästi aru juhendis ette nähtud sammudest ning informatsioonist. Uuringu käivitumisel selgus tõepoolest proovide võtmise osas täiendavalt, et inimesed võtavad asja väga tõsiselt ja on väga püüdlikud, nii et tuli jagada täiendavaid juhiseid. Tänu sellele tagasisidele lihvisime juhendi veelgi täpsemaks. Enne uuringu algust uuriti postiliikumise tingimusi bioloogilise materjali liikumise kohta ning saadi kinnitus, et sõeluuringu projekti raames liikuvad proovid vastavad nendele eritingimustele. Alates juulist on nö reaalajas olnud võimalik eri etappide jälgimine ning jooksvalt on tehtud täiendusi, et säiliks proovide kiire postitamine, sõltumata postituse tegemise asukohast. Praeguseks oleme koostöös Omnivaga jõudnud lahenduseni, mille tulemusel on kõik proovid õigeaegselt laboritesse jõudnud. Jämesoolevähi sõeluuring on väga vajalik uuendus vähiennetuses Eestis ning eriti oluline on sihtrühma motiveerida uuringus osalema. Tänaseks on uuringu käigus tuvastatud 12 positiivset proovi, seega on juba uuringu esimesed etapid ennast tõestanud.