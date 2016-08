Peale isikliku nostalgia kõneles lütseumi kasuks seegi, et koolimaja asub Aivari kontorist paarisaja meetri kaugusel, ning perele oli oluline, et lapsed käiksid samas koolis.

Endise Miss Estonia ja telenäo Kristiina Heinmets-Aigro ning kinnisvaraettevõtja Aivar Aigro noorem poeg Charlton Leonhard asub tänasest õppima Tallinna Prantsuse Lütseumis, kus on juba ees ootamas kolm aastat vanem vend Airon Kindlus. Sama kooli on lõpetanud ka Kristiina ise.

„Charlton hakkas käima Tallinna Prantsuse Lütseumi eelkoolis eelmise aasta septembrist ning sellega kaasnesid õpetaja poolt antud kodutööd – argipäeviti paar lauset kirjutada, lugeda mõni rida raamatust. 100 piires arvutama õppis ta iseseisvalt juba viieaastasena,“ räägib Kristiina, kuidas poeg on kooliks valmistunud. Ta lisab, et Aironil oli tänu eelkoolile lihtne koolis käimisega kohaneda ja tunni ajal paigal istuda, ning loodab, et sama lugu on Charltoniga. Tänu vanemale vennale on Charltonil ka mitmed prantsuskeelsed laulud ja numbrid juba peas.

Mõlemad poisid on kooliks vajamineva varumisel kaasa rääkinud. „Nad on ise kooli jaoks laua ja tooli valinud. Samuti ranitsa, pinali ja muud vajalikud tarvikud. See on lapse jaoks oluline sündmus,“ seletab Kristiina, kelle arvates aitab ettevalmistustes osalemine lapsel ennast suurema ja tähtsamana tunda. „Esimese ranitsa valimine Tallinna kaubamajas on minul endal siiani meeles,“ märgib ta.

Charlton plaanib esimesel kooliaastal tegeleda ka mitmete huvialadega. „Millised plaanid realiseeruvad, selgub lähipäevil, aga tema soov on jätkata muusikaõpinguid, mängida edasi tennist ja minna akrobaatikasse,“ loetleb Kristiina.

Kuigi Charltonist on sirgunud koolijüts, ütleb Kristiina, et tema jaoks on poeg ikka väike: „Mul on väga hea meel, et Charltonist on kasvanud nutikas ja asjalik poiss. Seitse aastat täis rõõmu, kilkeid, kallistusi, pisipahandusi on möödunud linnulennul. Aga ma loodan, et veel mitu aastat joonistab ta salaja õhtuti mulle kaarte ja poetab neid minu lähedale, kui veel koduste toimetustega hõivatud olen.“