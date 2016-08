“Parim puhastusvahend, mida olen eales kasutanud,” kommenteeris klient ühte Earth Friendly tõhusatest puhastuskreemidest.

Ecotrade vahendab keskkonnasõbralikke Earth Friendly üldpuhastustooteid, mis on olnud omamoodi teerajajaks loodussõbralike puhastusvahendite arendamisel ja tootmisel.

ECOS pesugeel Orgaaniline lavendel on rahustava aroomiga tõeliselt puhas, roheline ja efektiivne taimne naturaalne pesuaine. Tasakaalustatud pH tasemega ECOS puhastab ka kõige nõudlikuma standardi kohaselt ning on samas väga õrn kangale. Toode eemaldab sissekuivanud mustuse ja plekid.

ECOS pesugeel Magnoolia ja Liilia on õrna ja rahustava magnoolia ja liilia aroomiga. ECOS Pesuaine on tõeliselt puhas, roheline ja efektiivne taimne naturaalne pesuaine. Tasakaalustatud pH tasemega ECOS puhastab ka kõige nõudlikuma standardi kohaselt ning on samas väga õrn kangale. Toode eemaldab sissekuivanud mustuse ja plekid.

ECOS pesugeel Lõhnatu on tarbijatele, kes eelistavad lõhnatuid tooteid. Õrn toime kaitseb rõivaid ning sobib ka tundlikule nahale. Lõhnatu ECOS pesugeel ei sisalda pesuloputusvahendit.

ECOS pesugeel Orgaaniline sidrunhein on värske tsitruselõhnaga. Tasakaalustatud pH tasemega ECOS puhastab ka kõige nõudlikuma standardi kohaselt ning on samas väga õrn kangale. Toode eemaldab sissekuivanud mustuse ja plekid.

OXO Brite plekieemaldi kasutab hapniku erakordset võimet pesu ja kangaid valgendada ning anda neile sära ja hea aroom. OXO Brite eemaldab orgaanilised plekid ning seda võib kasutada koos ECOS pesugeeliga või eeskätt valgete kangaste eelpesuna.

Eco BreezeTM saab jagu ka kõige ebameeldivamatest lõhnadest. Taimne koostis on ohutu mistahes ruumides või pindadel, kus on vaja ebameeldivaid lõhnu ohjata, sealhulgas diivanil, jalanõudes ja lemmikloomaasemel. Orgaanilise sidrunheina värske lõhn jätab ruumi alati värske aroomi.

BABY ECOS on hüpoallergilise koostise ja neutraalse pH tasemega pesugeel igapäevaseks pesuks, mis ei ärrita väikelaste tundlikku nahka. Pesugeel on taimne, mürgitu ja keskkonnasõbralik, mis sisaldab kookosõlil põhinevat pesuloputusvahendit. 50 pesukorda.