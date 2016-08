President Toomas Hendrik Ilves andis aabitsad 1. klassi minejatele oma koduvalla koolis Abja gümnaasiumis.

Siinsamas soovis ta head kooliteed ka oma presidendiaja esimesel 1. septembril, kuid toona kooliteed alustanud lähevad nüüd juba gümnaasiumisse.

„Nii on siin mulle 17 tuttavat noort inimest,“ ütles president Ilves. „See näitab, kui kiiresti aeg läheb. Ning teisalt te teate, mida kõike mahub alg- ja põhikooliaastatesse. Seal on palju tööd ja targemaks saamist. Kogemusi. Võitmist ja kaotamist. Sõprust. Ka mõned tülid ja leppimist. Rõõmu, kindlasti. Pettumust, loodetavasti natuke. Kaaslaste toe tundmist. Maailma avastamist,“ pöördus president Ilves õpilaste poole. „Nii on see olnud teil, nii on see olnud nende aastate jooksul ka minul. Meil kõigil.“