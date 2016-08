Coubs The Best on YouTube'is jaganud videot kolmest põnevast isemeisterdamise projektist.

Need kolm nõuavad omajagu nokitsemist, oskusi, tööriistu (nt jootekolb), vahendeid (nt termokahanev rüüž) ja täpsust, aga on kindlasti arendavad ning ka lõpptulemus on kas lihtsalt lõbus või hoopis praktiline.

Kui noolte loopimisest märklauda on veidi kõrini, võid meisterdada patareist noolepüstoli (lapsed tasub sellest kohe kindlasti eemal hoida). Juukseid saab kuivatada või tolmurulle nurka lükata isetehtud fööni-puhuriga. Ja kui tahad puitpinnale kõrvetada pilti või teksti, siis ei pea sa selleks vastavat agregaati soetama, vaid võis selle ise teha.

Kuidas need kolm põnevat leiutist sünnivad, vaata allolevast videost.