Tootjainfo: "Rohkem kuuma, äkilisem leil ja loomulikult topelt saunavihtasid. See on saunaskäik edasijõudnutele."

Aroom. Jämejumal. Sauna Sessioni saunalõhna mäletate? No vat korrutage see nüüd rahulikult kahega või isegi kolmega. See pole enam sauna eesruum, vaid ikka kohe leiliruum, kus mitmes palis vihad ligunemas!

Esmamekk on keskmisest raskema kehaga, magusakas ja ... no kaseviha mekk lööb juba vastu keeleotsa tubli sahmaka. Keskmaitse ... jummel. Vana Gambrinus ei tea, kas saunal ka oma jumal on, kuid igatahes on tema jaoks nüüd üks vääriline jook olemas! Saunaviha kahepäevane leotis!

Lõppmaitse. No nii sügavale sauna sisse pole ammu sattunud. Huvitav, misasja need Tankerlased tegid, lasksid saunaviha blenderist läbi või? Järelmekk. See kaseviht on ligunenud kahes palis ... üks on olnud haavapuust ja teine vasest. Ja siis need hullud segasid kaks vihatinktuuri kokku ja villisid pudelisse. Hullud, ma ütlen!

Ei vaata sihukesele lollusele ei saa normaalset kokkuvõtet kirjutada. Kasevihatinktuur. Need Tankeri omad on lollakad. Ja isver-susver, kuidas Gambrinusele säherdune ülevõllilollus meeldib!