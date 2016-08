"Küünalde loomine pakub meile suurt naudingut. Paneme igaühte neist oma südame, hinge ja kätesoojust. Imetleme tulemust, kuna iga kord valmib midagi uut ja ainulaadset,“ räägivad Küünlastuudio meistrid Mario ja Natalja.

Küünlad – see on inimkonna maagia. Juba ammustest aegadest otsisid, hoidsid ja vaatasid inimesed tuld.

Küünlastuudio nikerdatud küünlaid on keeruline teha, sest tähelepanu pööratakse igale pisiasjale ja kliendi soovidele. Tänu unikaalsusele on see suurepärane kingitus igaks tähtpäevaks – vali ükstapuha, millise kõvera ja põneva vormi ning omapärase värviga küünal.

Küünlastuudio meistrid on sertfitseeritud!

Vaata täpsemalt SIIT!